W powiecie wąbrzeskim mężczyzna sterroryzował kuzyna, żeby zabrać mu telefon komórkowy

23-letni Ukrainiec z Bydgoszczy wysyłał fałszywe SMS-y. Został aresztowany

Grupa przestępcza wysyłała SMS-y do mieszkańców całej Polski, podszywając się pod operatora energetycznego. W wiadomości żądali uregulowania zaległości w opłatach. SMS zawierał link do płatności. W ten sposób przestępcy wchodzili w posiadanie danych do logowania na konta pokrzywdzonych i okradali ich. Jeden z członków grupy został zatrzymany w Bydgoszczy.