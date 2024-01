W Przysieku pod Toruniem debatują o przyszłości europejskiego rolnictwa

Gospodarzem spotkania w Przysieku jest marszałek Piotr Całbecki, który pracuje obecnie nad opinią Europejskiego Komitetu Regionów (KR) na temat przyszłości europejskiego rolnictwa.

- Komitet Regionów zawsze opowiadał się za tym, by to regiony odgrywały główną rolę w zarządzaniu polityką rolną i jej wdrażaniu, bo oznacza to lepsze dostosowanie funduszy i narzędzi do specyfiki terytorialnej i sektorowej. [W przygotowywanej opinii] chcemy zaproponować między innymi właśnie takie podejście - aby nie Bruksela, nie Paryż czy Warszawa, ale regiony decydowały o tym jak dystrybuować środki. Chcielibyśmy by każdy region opracowywał własną strategię wykorzystywania tych pieniędzy. Moją rolą jest dzisiaj pilnie wsłuchanie się w artykułowane podczas debaty tezy i postulaty – powiedział przed rozpoczęciem spotkania marszałek Piotr Całbecki.