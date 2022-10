W Raciążu mogą być spokojni. Nie zamkną szkoły, a do lekarza też będzie można pójść

- Nie mamy takich zamiarów, nikt o tym nawet nie pomyślał, żeby dzieci z Raciąża do Stobna bądź odwrotnie wozić - mówił radnym na ostatniej sesji burmistrz Tadeusz Kowalski. - Nie. Te szkoły są stosunkowo duże. Ale tak, robimy wszystko, co możliwe. Dyrektorzy starają się oszczędzać na innych rzeczach. Po to, żeby nie zabrakło na opał i nie trzeba było wchodzić w tryb zdalnego nauczania. Nikt tego nie chce.

Włodarz podkreśla, że cięte są tylko te wydatki, które można ograniczyć. Za to, mimo trudności, realizowane są programy, które obowiązkowe dla samorządów nie są, ale w trosce o zdrowie mieszkańców są kontynuowane. Rzecz dotyczy na przykład szczepień przeciw grypie dla osób powyżej 65 roku życia. Zaszczepionych zostanie 428 osób za prawie 30 tys. zł. - Chcemy chronić osoby starsze, na zdrowiu oszczędzać nie będziemy - zapowiada Kowalski.