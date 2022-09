W raciniewskim lesie uczcili cywilne ofiary okupacji niemieckiej [zdjęcia]

- Raciniewo jest tym miejscem, gdzie już od ponad dekady żywa jest pamięć o ofiarach tej zbrodni, czemu wyraz podczas corocznych obchodów dają lokalne władze i mieszkańcy. Obowiązkiem nas wszystkich jest […] stać na straży pamięci o naszych braciach, naszych przodkach, którzy ponieśli najwyższą ofiarę. Dziękuję, że ponownie spotykają się Państwo, by ten obowiązek wypełnić – napisał w liście do uczestników uroczystości marszałek Piotr Całbecki .

Kartka z historii

- Jesienią 1939, wkrótce po napaści Niemiec na Polskę, okupanci przystąpili do ludobójczej akcji „odpolszczania” tej części polskich ziem, którą przyłączono do III Rzeszy - informuje Beata Krzemińska, rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego. - Zaplanowane jeszcze przed wybuchem wojny i przeprowadzone według przygotowanych zawczasu list proskrypcyjnych masowe rozstrzeliwania ludności cywilnej, przede wszystkim inteligencji oraz osób zaangażowanych w umacnianie polskości, pochłonęły dziesiątki tysięcy istnień. Do największych zbrodni doszło na terenie przedwojennego województwa pomorskiego – liczbę ofiar, wśród których były też kobiety i dzieci, szacuje się na co najmniej 30 tysięcy. Sprawcami mordów byli miejscowi Niemcy zrzeszeni w organizacji Selbstschutz Westpreussen, nadzorowani przez SS. Większość z nich uniknęła odpowiedzialności.