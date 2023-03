W Rypinie 18-latek zdał egzamin na prawo jazdy, a następnego dnia wsiadł za kierownicę. Teraz odpowie za jazdę bez uprawnień

We wtorek 21 marca policjanci z „patrolówki”, pełniąc służbę na terenie Rypina, zauważyli seata, którego kierowca poruszał się bez wymaganego oświetlenia. Za kółkiem siedział 18-latek, który stwierdził, że po prostu zapomniał włączyć światła.

– Funkcjonariusze sprawdzili kierowcę w policyjnych systemach i okazało się, że 18-latek nie ma uprawnień do kierowania pojazdami – mówi asp. sztab. Dorota Rupińska z KPP Rypin. – Mężczyzna wytłumaczył policjantom, że dzień wcześniej zdał egzamin na prawo jazdy i myślał, że ten fakt uprawnia go do jazdy samochodem. Niestety, teraz sprawą 18-latka zajmie się już sąd.