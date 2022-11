W Sępólnie Krajeńskim działa niezwykła izba dziedzictwa kulturowego Krajny [zdjęcia]

Nowym punktem turystycznym na mapie Krajny jest Izba Dziedzictwa Kulturowego w Sępólnie Krajeńskim. Można w niej zobaczyć krajeńskie hafty, przedmioty codziennego użytku, a nawet kompletne rekonstrukcje izb mieszkalnych z XIX i XX wieku.

Izba Dziedzictwa Kulturowego w Sępólnie Krajeńskim jest pierwszym w mieście obiektem, w którym zgromadzono przeszło 200 eksponatów reprezentujących materialne dziedzictwo Krajny. Zaaranżowana przez Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim przestrzeń mieści się w wozowni Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Jeziornej. Tylko w pierwszym miesiącu od otwarcia (na początku września) ekspozycję obejrzało 400 osób.

To coś w rodzaju muzeum, przy czym nie wszystko, co się tam znajduje to zabytki. Chodzi tu bardziej o etnografię nawiązującą do Krajny, czyli regionu położonego pomiędzy Wielkopolską a Kaszubami.