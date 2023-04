W Sępólnie Krajeńskim odbędą się konsultacje społeczne w sprawie budowy małej obwodnicy między Grochowcem a Siedliskiem

–To inwestycja bardzo ważna z punktu widzenia ruchu tranzytowego i ruchu, który przebiega przez Sępólno Krajeńskie. Gdyby ona nie powstała, to praktycznie połowa ruchu tranzytowego dalej by przebiegała przez centrum naszego miasta. Dlatego jest bardzo ważne, żeby ruch z kierunku poznańskiego także wyprowadzić na drogi obwodnicowe. Gdyby nie było tej tzw. małej obwodnicy, to nikt na rondzie wlotowym do Sępólna Krajeńskiego nie zawracałby i nie jechał do Niechorza, żeby przejechać dalej obwodnicą w ciągu drogi krajowej. Zamiast tego większość kierowców przyjeżdżających od strony Poznania, dalej przejeżdżałaby przez centrum naszego miasta – argumentuje Waldemar Stupałkowski, burmistrz Sępólna Krajeńskiego.