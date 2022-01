W sobotę z toruńskim PTTK do Chełmży i Dubielna. Propozycja dla piechurów

Spotkanie uczestników o godz. 7.15 przy dworcu PKS na ul. Dąbrowskiego w Toruniu, skąd o godz. 7.25 nastąpi wyjazd do Chełmży. Wycieczka będzie liczyła 18 km, a poprowadzi ją przodownik turystyki pieszej PTTK Rajmund Czechowski. W trakcie wycieczki turyści obejrzą dwory w Nowej Chełmży, Dubielnie i Wrocławkach.

Henryk Miłoszewski, prezes OM PTTK w Toruniu, zwraca uwagę na ciekawą historię Dubielna - wsi w gminie Papowo Biskupie. W 1341 roku wielki mistrz zakonu krzyżackiego Dytrych von Altenburg nadał sołectwo w Dubielnie Hermanowi Kuthenow. Do II pokoju toruńskiego w 1466 roku wieś należała do Krzyżaków, w prokuratorstwie papowskim. W roku 1466 została własnością królewską. W 1505 roku król Aleksander Jagiellończyk nadał ją wraz z dawnym okręgiem krzyżackim w Papowie – biskupom chełmińskim. W 1570 roku, a także w 1646, należała do papowskiego klucza dóbr biskupich.