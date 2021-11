W sobotę z toruńskim PTTK wzdłuż brzegów Drwęcy

Spotkanie uczestników w sobotę o godz. 9.00 na przystanku MZK przed mostem kolejowym, vis – a – vis dworca PKP Toruń Miasto. Trasa 14-kilometrowego przejścia będzie wiodła: ul. R. Traugutta, Winnicą, wzdłuż prawego brzegu rz. Wisły, przez Kaszczorek, do Złotorii, skąd wzdłuż prawego brzegu rz. Drwęcy, przez Lampusz, Małgorzatowo oraz Las Bielawski, z zakończeniem na pętli MZK przy ul. Olimpijskiej „Na Skarpie”. Wyprawę poprowadzi honorowy przodownik turystyki pieszej Tadeusz Perlik .

Źródła u podnóża Góry Dylewskiej

Jak informuje Henryk Miłoszewski , prezes OM PTTK w Toruniu - Drwęca jest prawym dopływem Wisły. Jej źródła znajdują się niedaleko miejscowości Drwęck i Czarciego Jaru, u podnóża Góry Dylewskiej na wysokości 192 m n.p.m. Po prawie 30 km wpływa do Jeziora Drwęckiego, przez które płynie przez 12 km.

Poniżej Golubia-Dobrzynia osiąga prawie 40 m szerokości przy średniej głębokości 1 – 3 metrów. Od Jeziora Drwęckiego rzeka bardzo mocno meandruje tworząc romantyczne zakola pośród łąk. Drwęca uchodzi do Wisły (na 728,4 km) obok ruin zamku króla Kazimierza Wielkiego w Złotorii, na wysokości 36, 6 m n.p.m.

Na całej długości jest to rezerwat

W 1961 roku rzeka na całej długości została uznana rezerwatem ichtiofaunistycznym (rez. "Rzeka Drwęca"), w którym ochroną gatunkową objęto: troć wędrowną, certę, pstrąga potokowego oraz łososia. Ponadto przy ujściu Drwęcy do Wisły żyje dość ciekawe zwierzę z przyssawką o nazwie minóg rzeczny.

Od średniowiecza aż po XIXw. Drwęca była wykorzystywana do spławiania drewna. Od końca XVIII w. do 1920 roku stanowiła granicę państwową pomiędzy Prusami a Rosją. Krzyżacy wykorzystywali wody rzeki do tradycyjnego transportu płodów rolnych, leśnego runa, mięsa i skór. Na szkutach przewożono stal i sól. W późniejszym czasie nurt rzeki ułatwiał transport tratew, budowanych ze ściętych pni.

Biorąc udział w wycieczce pamiętajmy o zachowaniu podstawowych warunków bezpieczeństwa (maseczka, dystans społeczny) przeciwko wirusowi Covid.