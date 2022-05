„W stronę nowego światowego porządku”. Pod taki hasłem odbędzie się wkrótce Welconomy Forum in Toruń 2022

- Kolejny rok dowodzi, iż jest najwyższy czas, aby zastanawiać się, dokąd zmierza nasza cywilizacja. Od dwóch lat żyjemy w cieniu niepewności. Rozpoczęła ją epidemia koronawirusa, a od paru miesięcy obserwujemy wojnę w Ukrainie. Jedno jest pewne,

bezpowrotnie przeminął świat, który znaliśmy do tej pory. Dlatego uznaliśmy, że tegoroczna edycja konferencji będzie próbą odpowiedzi na pytanie, co przeminęło, a co zaś zaczyna się wykluwać - informują organizatorzy, Stowarzyszenie Integracja i Współpraca.