W Świeciu zamieszka trzyosobowa rodzina z Kazachstanu

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Świeciu radni przegłosowali w tej sprawie uchwałę. Wykonano tym samym pierwszy krok w długotrwałym procesie przyjęcia repatriantów do Świecia. - Ta uchwała daje możliwość burmistrzowi do zaproszenia tych ludzi do naszego miasta – mówił podczas ostatniej sesji Leszek Żurek , sekretarz gminy Świecie.

Rodzina z Kazachstanu uzyskała już decyzję, która uprawnia ją do otrzymania wizy. Jak dalej wygląda procedura? - Uchwałą daje możliwość złożenia wniosku do wojewody o przyznanie środków. Musimy to zrobić do 15 czerwca, by wojewoda mógł ująć to w budżecie – tłumaczył Leszek Żurek.

Do końca tego roku natomiast gmina Świecie musi przygotować i wyposażyć mieszkanie dla repatriantów. Musi być ono gotowe do zamieszkania. Władze gminy lokum już wybrały. Mieści się ono przy ul. 10 lutego. - To słoneczne mieszkanie o powierzchni 80 m. kw., ale posiada skosy. Okna wychodzą na ul. 10 lutego oraz na ul. Mickiewicza – mówił Leszek Żurek. I dodał, że przystosowanie mieszkania, według kosztorysu ma pochłonąć około 150 tysięcy złotych. Dlaczego aż tyle? - Musimy wymienić podłogi, drzwi, założyć centralne ogrzewanie i urządzić łazienkę. Mieszkanie musi być dostosowane do wymogów europejskich. To wymóg wojewody – uściślał Leszek Żurek. Uściślijmy, że zgodnie z ustawą o repatriacji to wojewoda ponosi koszty przystosowania mieszkania.