W Świedziebni rodzina znalazła plik banknotów w kwocie 10 tys. zł i zabrała do domu

We wtorek, 18 stycznia 78-letni mężczyzna pojechał do placówki bankowej w Świedziebni, gdzie wypłacił 10 tys. złotych. Gdy senior wsiadał z pieniędzmi do swojego auta, plik banknotów wypadł mu z kieszeni. O braku gotówki mężczyzna zorientował się jednak dopiero w domu. Szybko wrócił zatem w okolice banku, gdzie rozpoczął poszukiwania zguby. Niestety, w miejscu, w którym wcześniej był zaparkowany jego samochód, nie znalazł pieniędzy. Zdesperowany poszedł zatem do pobliskiego Urzędu Gminy w Świedziebni, gdzie prosił pracowników o pomoc i udostępnienie zapisu z monitoringu. Pracownicy urzędu o zdarzeniu poinformowali dzielnicowego z Posterunku Policji w Górznie asp. szt. Andrzeja Tomaszewskiego, który mimo, że był w czasie wolnym od służby, pojechał do urzędu, aby przejrzeć monitoring. Na nagraniu od razu rozpoznał mieszkańca gminy Świedziebnia, który idąc wraz z rodziną pochylił się po plik banknotów.