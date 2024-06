W te dni zostaną wypłacone emerytury w lipcu 2024. Zobacz, kiedy będzie przelew z ZUS [30.06.2024 r.]

Emerytury w lipcu 2024 - terminy wypłat. Zobacz, kiedy dostaniesz pieniądze z ZUS

W lipcu emeryci otrzymają podstawowe świadczenie, które zostało powiększone w marcu o wskaźnik waloryzacji. Kiedy spodziewać się pieniędzy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych?

Standardowo emerytury wypłacane są w następujące dni miesiąca: 1., 5., 6., 10., 15., 20. i 25.

Pierwsze dwa terminy przypadają w 2024 roku w poniedziałek i piątek, więc pieniądze trafią do emerytów i rencistów w standardowym terminie. Z kolei 6 lipca 2024 to sobota, więc świadczenie wypłacone będzie dzień wcześniej.

Zmiana dotyczyć będzie jeszcze osób, które otrzymują emerytury i renty 20. dnia miesiąca. To także sobota, więc pieniądze trafią do tych osób do 19. lipca.