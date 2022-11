W Toruniu jest miejsce na sport dla kobiet? Coraz mniej pieniędzy dla "Katarzynek"

Taki wniosek płynie z niedawnego raportu "Rzeczpospolitej" na temat finansowania ligowej koszykówki w naszym kraju. "Gdyby nie samorządowe pieniądze, to basketu w Polsce by mnie było" - informuje w tytule gazeta.

Zestawienie dotacji w skali kraju wygląda dość interesująco zwłaszcza w ekstraklasie koszykarek. Na największe wsparcie może liczyć mistrz Polski z Polkowic - gigantyczne 4,1 mln zł, na podium są jeszcze Arka Gdynia - 2,4 mln zł i Start Lublin - 1,67 mln zł.

Co dalej czytamy w raporcie "Rzeczpospolitej"? Poniżej jednego miliona zł na sezon 2020/21 otrzymały jedynie Zagłębie Sosnowiec i na samym dnie Energa Krajowa Grupa Spożywcza - 737 tys. zł. Toruński klub zaliczył największy zjazd procentowy rok do roku - dostał 30 proc. mniej! W ekstraklasie w tym czasie zmniejszono dotację tylko w dwóch innych miastach, ale bardziej symbolicznie w Bydgoszczy o 8,5 proc. (do 1,45 mln zł), w Gorzowie o 6,2 proc. (do 1,41 mln zł)