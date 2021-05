W Unisławiu podarowali krew, w Lipienku proszą o udział w akcji krwiodawstwa. Zdjęcia

W sobotę, 15 maja w Unisławiu krwiodawcy oddali krew potrzebującym. Pobór życiodajnego płynu odbywał się w specjalnym krwiobusie, w godz. 10 do 14. Zarejestrowało się 28 osób, a oddało krew 25 , w tym dwie osoby po raz pierwszy. Łącznie oddano ponad 11 litrów krwi. W akcji liczny udział wzięli m.in. członkowie Koła Łowieckiego „Bażant”.

W Lipienku z kolei na Strażacką Akcję Krwiodawstwa zapraszają 29 maja br. Rejestrację i pobór krwi w mobilnym autobusie przy remizie OSP Lipienek przeprowadzi ekipa medyczna z grudziądzkiego Oddziału Terenowego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy. Rejestracja dawców odbywać się będzie od godz. 9 do 13. Organizatorzy czekają na osoby zdrowe, w wieku od 18 do 65 lat, ważące co najmniej 50 kg. Trzeba mieć przy sobie dowód tożsamości.