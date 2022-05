W Więcborku trwa Zlot Food Trucków 2022. Kuchnie całego świata na miejskim targowisku [zdjęcia]

Od soboty (30.04.) do wtorku (3 maja) można kosztować potraw z kilkunastu restauracji na kółkach w Więcborku. Zlot food trucków na targowisku to okazja poznania smaków, które na co dzień nie goszczą na naszych stołach.

- Mamy dania z kuchni orientalnej, bałkańskiej, śródziemnomorskiej, a także królujących na wszystkich eventach - amerykańskich burgerów i belgijskich frytek. Organizatorzy zapewniąją także słodkie przekąski, kawę oraz zimne napoje. Eventy „foodtruckowe” wpisały się na dobre w mapę miejskich wydarzeń na świeżym powietrzu. Oryginalne dania z różnych stron świata, nieoczywiste smaki i nęcące zapachy przyciągają całe rodziny. Wszystkie potrawy przygotowywane są ze świeżych, sezonowych produktów – informuje Tomasz Kamyk, przedstawiciel organizacji FUTRAKI.

Wstęp na wydarzenie jest wolny. Food trucki będą czynne od godz. 11 do 21 (we wtorek do godz. 20).