Wąbrzeźno i okolice. Zatrzymano włamywacza, który okradł dom w Trzcianie. Okradziono także kilku innych mieszkańców powiatu wąbrzeskiego

Kradzieże na terenie powiatu wąbrzeskiego

Do kradzieży z włamaniem w domu w Trzcianie doszło 16 stycznia. Złodziej po wybiciu szyby w oknie wszedł do do domu mieszkanki tej wsi i ukradł pieniądze oraz drobne wyposażenie. Policjanci z Wąbrzeźna nie mieli łatwego zadania - nie było świadków i monitoringu, ale mimo to, udało się zatrzymać złodzieja. 42-latek trafił do policyjnego aresztu i przyznał się do popełnionego przestępstwa. Grozi mu teraz do 10 lat więzienia.

Także na terenie gminy Ryńsk doszło w ostatnim czasie do wyłudzenia pieniędzy. 9 stycznia 37-letnia mieszkanka tej gminy zgłosiła, że chcąc wziąć pożyczkę w jednym z parabanków dokonała wpłaty 300 zł, które miało zostać przeznaczone na ubezpieczenie, ale po tej wpłacie kontakt z firmą mającą udzielić rzekomej pożyczki urwał się, a pożyczki nie udało się otrzymać.