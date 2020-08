Wakacje 2020. Ratownicy schodzą z kąpielisk. W naszym regionie nie przeżyło 13 osób!

To już jest koniec

Ale sezon, nie tylko za sprawą leżących z kalendarza kartek, ale też pogarszającej się aury kończy się. Większość strzeżonych kąpielisk w naszym regionie będzie czynna tylko do końca najbliższego weekendu (jak w Wąsoszu) lub do poniedziałku (jak w Borównie i Pieczyskach), czyli do ostatniego dnia sierpnia. Wtedy ratownicy będą już porządkowali swoje posterunki i zdawali je, ostatecznie opuszczą z masztów białe flagi. To znak, że kąpieliska są nieczynne.

- W Borównie, czyli w wojewódzkiej stanicy WOPR, dyżury kończymy formalnie 31 sierpnia, ale nasi ratownicy nadal będą tam dyżurować, zwłaszcza jeśli zrobi się cieplej i na kąpielisku pojawią się jeszcze plażowicze. Formalności, formalnościami, ale nam zależy na bezpieczeństwie, stąd taka decyzja – wyjaśnia pierwszy ratownik w naszym regionie.