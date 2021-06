Wciąż można zobaczyć podpalony Dąb Rzeczypospolitej. Na jego miejscu rośnie nowy dąb, wyhodowany z żołędzia pomnika przyrody. Zdjęcia

AKTUALIZACJA Ktoś wyrzuca beczki z odpadami do lasu. Nadleśnictwo Szubin wyznaczyło nagrodę 10 tys. zł za pomoc w ujęciu sprawcy

To już istna plaga. Co rusz, w lasach w województwie kujawsko-pomorskim wyrzucane są beczki z odpadami. Taka sytuacja miała miejsce 31 maja w Buszkowie i Antoniewie (powiat żniński), a dziś (1 czerwca) w Zamościu (powiat nakielski) i w lesie koło Piecek. Nadleśniczy Nadleśnictwa Szubin wyznaczył nagrodę 10 tys. zł za pomoc we wskazaniu sprawcy.