Wdzięczni Polskiej Wsi. Morawiecki: Przywróciliśmy polskiej wsi należny szacunek

Bobolice to małe, ok. 4-tysięczne miasteczko w województwie zachodniopomorskim. To tam w niedzielę 29 sierpnia 2021 odbyła się kolejna edycja wydarzenia pod nazwą Wdzięczni Polskiej Wsi. Było spotkanie z premiera z wybranymi rolnikami, msza św., wręczenie medali dla KGW.

Premier Mateusz Morawiecki podczas święta Wdzięczni Polskiej Wsi

- Polska wieś zasługuje na to, aby warunki życia i standard był podobny do tego, który jest w mieście. Edukacja, służba zdrowia, drogi, kolej – to wszystko, co było zwijane, my to rozwijamy – mówił premier.