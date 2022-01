We Włocławku powstaje nowa linia do produkcji nawozów. Ma być gotowa pod koniec 2022 roku [zdjęcia]

- Budowa trzeciej linii do produkcji nawozów jest kluczowym projektem inwestycyjnym nie tylko w naszej spółce, ale także w ramach prowadzonych procesów rozwojowych w Grupie ORLEN. Przyczyni się on do umocnienia pozycji biznesowej spółki, gdyż do odbiorców naszych nawozów będzie trafiało o blisko pół miliona ton więcej nowych produktów spełniających najwyższe standardy jakościowe. O realizowanej przez ANWIL inwestycji myślimy także w kontekście strategicznego znaczenia dla polskiej gospodarki. Będzie to wsparcie dla rodzimego rynku i konkretne działanie w celu ograniczenia napływu do kraju nawozów z importu. Realizacja projektu potwierdzi także status ANWILU jako największego i zarazem najbardziej pożądanego pracodawcy w regionie – informuje Agnieszka Żyro, Prezes Zarządu ANWIL.