We Włocławku trwa budowa mieszkań na wynajem. To już ostatnie dni na założenie wniosku! [zdjęcia] Joanna Maciejewska

Przy ul. Celulozowej we Włocławku powstają cztery bloki z mieszkaniami na wynajem. Do użytku mają zostać oddane w drugiej połowie 2022 roku Krzysztof Kukucki/Facebook Zobacz galerię (28 zdjęć)

Przy ul. Celulozowej we Włocławku trwa wykańczanie mieszkań przeznaczonych na wynajem. Lokale mają zostać oddane do użytku w drugiej połowie 2022 roku. Wnioski można składać tylko do piątku 14 stycznia 2022 roku! Przypominamy, kto może ubiegać się o mieszkanie w nowych blokach.