Będzie drugi nabór wniosków na mieszkania przy ul. Celulozowej we Włocławku?

Ponad 700 osób złożyło wnioski na mieszkanie przy ul. Celulozowej we Włocławku

Przy ul. Celulozowej we Włocławku trwa budowa czterech bloków, w których znajdzie się 288 mieszkań. Nabór wniosków na wynajęcie mieszkania zakończył się w maju ubiegłego roku, wpłynęło aż 760 zgłoszeń. Do tej pory nie ogłoszono listy osób zakwalifikowanych do wynajmu. Wszystko wskazuje na to, że lokale będą przydzielane na innych zasadach, niż planowano na początku. Temat wywołał ożywioną dyskusję 25 maja na sesji Rady Miasta. Odniósł się do niego między innymi radny Józef Mazierski, członek komisji weryfikującej wnioski o przydział mieszkań, która dwa tygodnie temu zakończyła weryfikację.