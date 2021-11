We Włocławku zbierają skarpetki dla bezdomnych. Można je przekazywać do połowy grudnia Joanna Maciejewska

We Włocławku trwa zbiórka skarpet dla mieszkańców schroniska dla bezdomnych. Zbiórka trwać będzie do 15 grudnia 2021 roku. Skarpetki trafią do bezdomnych przed Bożym Narodzeniem. Gdzie można przekazywać skarpetki, żeby wesprzeć bezdomnych z Włocławka?