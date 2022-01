We wtorek w Tucholi poznamy oferty na dużą inwestycję w ramach Polskiego Ładu

Przetarg dotyczy przebudowy ulic: Asnyka, Zapolskiej, Baczyńskiego i Mickiewicza. Datę na wpływanie ofert przedłużono do 18 stycznia .

- Jesteśmy natomiast po otwarciu ofert na ul. Sokolniczą w Tucholi - mówi Tadeusz Kowalski, burmistrz Tucholi. - Nie jesteśmy co prawda na liście podstawowej Funduszu Dróg Samorządowych, ale prawdopodobnie się na niej znajdziemy.

W ratuszu przymierzają się do podpisania umowy. To najdłuższa ulica, oczekiwana. Jedyna tak długa w Rudzkim Moście.

Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi. - Cieszymy się, że to firma z Tucholi - mówi burmistrz. - Ale w przetargu musiała startować i to nie było tak, że miała fory. To był przetarg.

Wysokość złożonych ofert

1 mln 795 tys. zł - Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi

1 mln 971 tys. zł - Ad-Bet Adrian Paszko Chojniczki

2 mln 288 tys. zł - Przedsiębiorstwo Komunalno-Transportowe Amar Mariusz Rudnik

2 mln 637 tys. zł - Solo Duo Bydgoszcz sp. z o.o