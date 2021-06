Weekend na Brdzie w Borach Tucholskich to samo zdrowie. Zobacz sam!

Zobacz wideo: Bezpieczeństwo nad wodą. To musisz wiedzieć!

W zamian cały dzień można spędzić na krystalicznie czystej wodzie (mówimy o Brdzie), w otoczeniu bujnej zieleni, słuchając śpiewu ptaków i łagodnego szumu wody i nadbrzeżnych drzew. Do tego dochodzą zapachy żywicznych lasów oraz nadbrzeżnych łąk. Liczy się także przygoda na wodzie – manewrowanie na szybkim nurcie pośród leżących w korycie rzeki pni drzew, pomaganie sobie w przeciąganiu przez większe przeszkody.

Spływ kajakowy to jedna z najtańszych form spędzania wolnego czasu. Na jednodniowy spływ,w ramach którego wypożycza się od firmy organizującej takie imprezy kajak, kamizelkę asekuracyjną i wiosło, a przy tym uczestnicy dowożeni są busem na miejsce startu, trzeba przygotować od 50 do 100 zł na osobę.

Każdy kto przepłynie choćby krótki odcinek, powiedzmy z Woziwody do Wymysłowa (14 km) na terenie Tucholskiego Parku Krajobrazowego, może powiedzieć: - A jednak mam sprawne mięśnie i wreszcie do czegoś się przydały. To samo zdrowie!