Weekend na rowerze i na pieszym szlaku. Zobacz, gdzie możesz się wybrać w regionie

Zbiórka rowerzystów w sobotę 12 listopada o godz. 10.00 przy Moście Fordońskim w Bydgoszczy. Pojadą przez Strzyżawę do Przysieka, po czym wrócą do Bydgoszczy, a to ok. 80 km. To zapowiedź pierwszej imprezy PTTK, ale są też kolejne...

Marek Weckwerth