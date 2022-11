Lampki do roweru kosztują kilkanaście złotych. To może być cena życia lub śmierci

Problem nasila się o tej porze roku, gdy zmrok zapada coraz szybciej. Praktycznie wszyscy cykliści korzystają już z odzieży zapewniającej optymalną ochronę przed chłodem i tak zwaną oddychalność, co umożliwia im praktycznie całoroczną jazdę na rowerze. Dlaczego więc tak wielu zapomina o wyposażeniu się w oświetlenie?

- Widać wielu dobrze oświetlonych rowerzystów, niekiedy wyposażonych dodatkowo w elementy czy kamizelki odblaskowe, a nawet lampki czołowe. Sam widziałem takich w niedzielny wieczór w Toruniu i to jest chwalebne. Ale jest też grupa opornych, którym wydaje się, że ich przepisy nie obowiązują i nie mają żadnego oświetlenia. Reagujemy na takie zachowania – zapewnia nadkom. Robert Jakubas z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

- Codziennie rano, gdy jest jeszcze ciemno, obserwuję to szaleństwo – rowerzyści zjeżdżają z dużą szybkością, bo to spora pochyłość, po chodniku wzdłuż alei prezydenta Kaczyńskiego i wielu nie ma oświetlenia. Ostatnio na czterech żaden nie miał. Za to dzwonią, aby im zejść z drogi. Oni ewidentnie łamią przepisy i do tego są bezczelni – skarży się bydgoszczanka pani Anna.