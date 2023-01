Widmo spadku zagląda w oczy. PLK bez Torunia lub Bydgoszczy?

Weekend straconych szans - tak można skrócić ostatnie mecze Enea Abramczyk Astorii i Arrivy Twardych Pierników. Gdyby wskazać spadkowicza na półmetku sezonu zasadniczego, to byłby jeden z naszych zespołów. Łączy je sporo: mnóstwo niewykorzystanych szans, przebudowa składów w trakcie rozgrywek. A także bilans: obie drużyny zagrały aż dziewięć meczów we własnej hali, a mimo tego Asta kończy rundę z czterema wygranymi, szanse na tyle mają jeszcze torunianie, jeśli w zaległym meczu wygrają w Lublinie. To dużo poniżej oczekiwań przed sezonem.

Te bilanse mogły (i powinny) być poprawione w ostatnich meczach. Enea Abramczyk Astoria długo prowadziła z MKS Dąbrowa Górnicza, ale fatalnie rozegrała końcówkę. - Musimy nauczyć się zamykać takie mecze w kluczowych momentach, musimy być po prostu mądrzejsi na parkiecie. Nie mam żadnych zastrzeżeń do zaangażowania czy realizacji założeń, obrona stała na dobrym poziomie, mieliśmy przewagę na zbiórkach. W najważniejszych momentach nie byliśmy jednak w stanie zorganizować ataku i wypracować pozycji dla odpowiednich graczy - analizuje trener Marek Popiołek.