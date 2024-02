Wiec "Solidarni z Ukrainą" w Grudziądzu. Oksana Prokopczuk:- Czekamy na Pokój już dwa lata...

"Przez pomaganie stajemy się lepszymi ludźmi, współczującymi"

Słowa pokrzepienia wygłosił również ksiądz Robert Krzywicki z kościoła młodzieżowego: - Wojna jest bardzo blisko. Gdy spotykamy się z tymi, którzy cierpią z powodu doświadczenia wojny, chociaż są daleko od działań wojennych ale śledzą co dzieje się w ich Ojczyźnie to dla nas jest to przypomnienie, że mamy być solidarni z nimi. Mamy sobie pomagać, wspierać się bo przez to stajemy się lepszymi ludźmi, współczującymi.