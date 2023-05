Więcej rodziców z Kujaw i Pomorza ma 500 plus. Na takich zasadach dostaną 800 plus

Od 1 lutego do 18 maja rodzice i opiekunowie z Kujaw i Pomorza złożyli 215 tys. wniosków o świadczenie wychowawcze 500 plus na okres 2023/2024. To o ok. 6 procent więcej niż w analogicznym czasie ubiegłego roku.

Coraz więcej rodziców i opiekunów z Kujaw i Pomorza składa wnioski o 500 plus. Przez rok przybyło ich 6 procent. Od 1 stycznia 500 plus ma zastąpić 800 plus. Na jakich zasadach?

Od 1 lutego do 18 maja rodzice i opiekunowie z Kujaw i Pomorza złożyli 215 tys. wniosków o świadczenie wychowawcze 500 plus na okres 2023/2024. To o ok. 6 procent więcej niż w analogicznym czasie ubiegłego roku. Dodajmy, że w kraju te liczby przedstawiają się następująco: 4 mln i wzrost o 8 proc. I tak: najwięcej wniosków w regionie złożyli mieszkańcy Bydgoszczy (33 576), Torunia (20 322), powiatów bydgoskiego (16 069), inowrocławskiego (15 775), toruńskiego (13 394), świeckiego (10 357), włocławskiego (9 744), nakielskiego (9 217) i brodnickiego (9 091).

500 plus do 30 czerwca - zasady

- Rodzice, którzy do 30 kwietnia złożyli prawidłowo wypełniony wniosek o 500 plus, pierwszą wypłatę świadczenia otrzymają do 30 czerwca - mówi Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim. - Jeżeli złożyli wniosek w maju do 31 lipca z wyrównaniem od czerwca, a jeśli zrobią to w czerwcu, to pieniądze na koncie z wyrównaniem od czerwca pojawią się do końca sierpnia.

Nie należy zwlekać ze złożeniem wniosku. - W sytuacji, gdy rodzic złoży wniosek po terminie, czyli po 30 czerwca tego roku świadczenie będzie przyznane od miesiąca złożenia wniosku. Na przykład, jeśli wniosek złoży w lipcu, to straci świadczenie za czerwiec, a wypłata pieniędzy dotrze na konto dopiero do 30 września. Wyjątek stanowią rodzice, którym urodziło się dziecko. Oni mają trzy miesiące na złożenie wniosku. Jeżeli zrobią to w ciągu trzech miesięcy od dnia narodzin, otrzymają świadczenie z wyrównaniem – dodaje Michałek. Świadczenie wychowawcze przysługuje na dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia. Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie przez aplikację mobilną mZUS, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portalu [email protected] lub bankowości elektronicznej. Jest to ogromna wygoda dla rodziców, którzy sami decydują, kiedy to zrobić: rano, w południe, wieczorem czy w weekend, gdy tradycyjne odwiedzanie urzędów jest niemożliwe.

Tylko w 2022 roku ZUS przyznał 1,1 mld zł 500 plus na 401,6 tys. dzieci z naszego regionu.

Jak pobrać i aktywować aplikację mobilną mZUS?

Aplikacja mZUS przeznaczona jest na urządzenia mobilne z systemami operacyjnymi Android i iOS. Można ją pobrać bezpłatnie ze sklepów Google Play oraz App Store. Aby aktywować aplikację, klient musi połączyć ją ze swoim profilem na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Oznacza to, że bez posiadania profilu PUE użytkownik nie będzie mógł skorzystać z aplikacji (sczegółowe informacje jak zainstalować i połączyć aplikację z kontem PUE znajdują się na stronie https://www.zus.pl/mzus). O świadczenie mogą ubiegać się także obcokrajowcy, którzy mieszkają w Polsce, pod warunkiem że mają legalny pobyt w Polsce wraz z dostępem do polskiegorynku pracy. Do wniosku o 500 plus muszą dołączyć dokumenty, które to potwierdzą np. kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”.

500 plus także dla obcokrajowców - zasady

500 plus przysługuje m.in. obywatelom Ukrainy, którzy przybyli z Ukrainy po 23 lutego 2022 r. w związku z wojną i uzyskali legalny pobyt w Polsce na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.

Rząd planuje podnieść od 2024 roku świadczenie z 500 do 800 zł (to tylko wzrost kwoty, zasady przyznawania bez zmian).

- Obecnie, realna wartość 500 plus w cenach ze startu programu to 338 zł - komentuje dla „Pomorskiej” Paweł Majtkowski, ekspert rynków finansowych, analityk eToro na polskim rynku. - Nie dziwi zatem propozycja zamiany na 800 Plus. Przywróci ona wartość świadczenia ze startu programu, jednak nie będzie realną podwyżką. W styczniu 2024 roku beneficjent 800+ kupi w sklepie tyle samo, co za 500+ kupował w kwietniu 2016 roku. Dla walki z inflacją podwyższenie 500+ może mieć taki sam efekt jak obniżka stóp procentowych.

Poseł: "Spadło skrajne ubóstwo wśród dzieci"

Dodajmy, że 22 maja w biurze PiS w Bydgoszczy odbył się briefing poświęcony 800 plus. Poseł Tomasz Latos nawiązał m.in. do poparcia tego świadczenia przez opozycję i pomysłu, by podnieść je już od czerwca br. Wyliczał głosowania w Sejmie, na których opozycja bądź to głosowała przeciwko, bądź część posłów opozycji parlamentarnej wstrzymywała się od głosu w spawie 500 plus. - Nazywano nas patologią, sitwą, mówiono, że „wymarzona klientela partii rządzącej, to ludzie, którzy chleją i nie zhańbili się pracą„ - mówił z kolei poseł Piotr Król. - Być może wysokie apanaże uzyskiwane w Brukseli powodują, że się ma kiepski kontakt z rzeczywistością. Fakty są takie, że spadło skrajne ubóstwo wśród dzieci. To dane podawane przez instytucje unijne.

