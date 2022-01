Większość radnych gminy Grudziądz zagłosowała za zamiarem likwidacji Szkoły Podstawowej w Sosnówce

Mimo takiego wyniku głosowania radnych, rodzice uczniów podstawówki w Sosnówce nie "składają broni" i dążą do tego, aby szkołę przejął podmiot zewnętrzny. Dodajmy, że podjęta uchwała mówi o zamiarze zamknięcia szkoły, ale nie przesądza jeszcze jej losu. Jej podjęcie było niezbędne, aby otworzyć procedurę likwidacji SP w Sosnówce, tj. uzyskać opinie kuratora, związków zawodowych, powiadomić rodziców i nauczycieli.

Przypomnijmy też, że rodzice podczas spotkania z władzami gminy Grudziądz we wtorek, 11 stycznia poinformowali że znaleźli fundację gotową do rozmów dotyczących przejęcia szkoły. Ku zdziwieniu samorządowców, że taka deklaracja padła na dwa dni przed sesją, to byli oni gotowi do dialogu z przedstawicielami tej organizacji. Z inicjatywy wójta Rodziewicza, delegacja rodziców i władz gminy Grudziądz udała się w środę, 12 stycznia do Poznania, gdzie spotkała się z prezesem Fundacji Ogólnopolski Operator Oświaty.