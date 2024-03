Większość radnych Grudziądza stanęła w obronie interesów działkowców, których ogrody są zagrożone likwidacją

Przypomnijmy. Przepisy, które uchwalił rząd PiS-u pod koniec ub. roku nakazują gminom opracowanie do końca 2025 roku planów ogólnych zagospodarowania terenu, które będą miały istotne znaczenie dla przyszłości ROD. Plany zakładają 13 stref, ROD można ująć tylko w trzech. Jeśli ROD trafi do strefy zakazującej ujęcia go w planie miejscowym oznaczać to może przeznaczenie go inny cel, np. komercyjny.