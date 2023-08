Wielki Dzień Pszczół 8 sierpnia. Co się stanie, jeśli wyginą pszczoły? Bez pszczół przeżyjemy najwyżej 4 lata! Adam Willma

8 sierpnia obchodzimy Wielki Dzień Pszczół. Łukasz Gdak

8 sierpnia to Wielki Dzień Pszczół. Jak co roku jest okazją, by przypomnieć o ważnym problemie, jakim jest wymieranie pszczół i o niezwykle istotnej roli pszczołowatych dla ekosystemu i dla człowieka. Jeśli się nie opamiętamy, już niebawem będziemy zapylali za nią, a łyżka miodu będzie kosztowała tyle, co kawior. Niewiele tańsze będą jabłka.