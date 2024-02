Wielkie światowe gwiazdy w Arenie Toruń. ORLEN Copernicus Cup startuje już we wtorek!

Dyrektor wydarzenia Krzysztof Wolsztyński jest pewien, że polskie gwiazdy lekkoatletyki będą w stanie z powodzeniem rywalizować ze świetnymi rywalami z zagranicy. – W Toruniu widzowie są bardzo blisko tego co dzieje się na płycie hali, a tam dzieje się naprawdę wiele. Sportowcy z całego świata tworzą niezapominany teatr emocji, sportowych uniesień. To będzie coś ekscytującego i coś, co po prostu trzeba zobaczyć na żywo z trybun Areny Toruń – mówi Wolsztyński.

W biegu na 60 m liderka światowych tabel Ewa Swoboda – 7,04 – zmierzy się m.in. ze świetną Włoszką Zaynab Dosso oraz reprezentantką Luksemburga Patrizią van der Weken.

– Uwielbiam halę w Toruniu. To w niej uzyskiwałam swoje najlepsze czasy w karierze. Rozpędzam się w tym roku i liczę na fantastyczny doping moich kibiców w hali w Toruniu – mówi Swoboda.