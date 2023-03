Wielkie topole zniknęły z Kociewskiej. Kto za tym stoi?

„Kolejna rzeźnia drzew. I top w miejscu, w którym naprawdę nikomu nie przeszkadzają” - alarmują nasi czytelnicy. Chodzi o wycinkę przy ul. Kociewskiej. Dlaczego piły poszły w ruch?

Ul. Kociewska to obrzeża miasta – droga prowadząca do wysypiska śmieci. Teren wokół to piaski i hale przemysłowe. Na tym tle wyniosłe drzewa były miłym urozmaiceniem dla oka. Niestety, już ich nie ma. Dlaczego?

Topole kontra śmieciarki

- To było 8 ogromnych topól stojących na pniu zbyt długo – mówi Tomasz Kozłowski z wydziału środowiska i ekologii Urzędu Miasta. - Topole są drzewami krótkowiecznymi. Te były mieszańcami topoli czarnej, miały około 60-70 lat, przetrzymywanie ich zwielokrotnia ryzyko wypadku. Mieliśmy tam już przypadki opadania konarów, w jednym przypadku konar zatarasował dojazd do wysypiska. MPO prosiło na o uprzątnięcie, bo śmieciarki musiały jeździć po chodniku. Ponad rok temu doszliśmy do wniosku, że te drzewa są bardzo poważnym zagrożeniem (wbrew pozorom w tym miejscu jest bardzo duży ruch), postanowiliśmy je zatem wyciąć.

Zgodę wydał marszałek

Ponieważ uzyskanie pozwolenia wiąże się z co najmniej półrocznym okresem oczekiwania, z drzew zdjęty został posusz, co mogło sprawić wrażenie, że ich kondycja znacznie się polepszyła:

- Niestety nie zmieniło to ich stanu, były nadal zagrożeniem – twierdzi Tomasz Kozłowski. - Stąd wystąpiliśmy do marszałka, który wydał zgodę na wycinkę. Zapewne wystąpiliśmy o wycinkę w listopadzie albo w grudniu, ale trzeba było dogadać się z energetyką na rozpięcie linii napowietrznej, która tamtędy przechodzi i dlatego dopiero teraz mogliśmy zrealizować to zadanie.

Zmieniła się struktura drewna

Według pracowników wydziału środowiska, stan pni po wycince potwierdził wstępne przypuszczenia - zmieniła się struktura drewna. Na zdjęciach widać wyraźnie ciemnobrązowe środki pni, tymczasem drzewo normalnej topoli jest białe.

Pozostaje kwestia, czy konieczna była wycinka w miejscu, w którym ruch pieszy praktycznie nie istnieje.

- Nie mam cienia wątpliwości w kwestii tej decyzji – mówi Tomasz Kozłowski. - Jeśli topola spadnie na śmieciarkę i zabije kierowcę, to ktoś nas z tego rozgrzeszy? Tym bardziej, że nie mówimy o sytuacji silnego wiatru – w takim stanie zdrowotnym drzewa do wypadku mogło dojść w każdej chwili. Podobnie było z po wycięciu topoli, która rosła przy Bydgoskiej, naprzeciwko ul. Kochanowskiego. Okazało się po wycięciu, że w środku była dziupla takiej wielkości, że można było do niej wejść. To, że na zewnątrz są zielone gałęzie, zwłaszcza, gdy się obcina suche konary, nie jest argumentem – nie ma lekarstwa na starość.

Nadal nie ma decyzji, czy przy Kociewskiej dojdzie do nasadzeń. Przypomnijmy, że w Kociewskiej planowany jest w przyszłości dojazd do drogi 91.

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! TWITTER Dołącz do nas na Twitterze! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na Twiterze! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!