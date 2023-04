Wilki Krosno - Zooleszcz GKM Grudziądz. Tarasenko zadebiutował, Pedersen odmówił jazdy!

Grudziądzanie kiepsko zaczęli sezon; po domowym remisie z Włókniarzem przyszły porażki w Gorzowie i z Unią Leszno w Grudziądzu. Wszyscy niecierpliwie wyczekiwali więc dnia, w którym do składu będzie mógł wskoczyć Wadim Tarasenko.

Kiedy wydawało się, że grudziądzanie nabrali wiatru w żagle, okazało się, że na tor więcej nie wyjedzie Pedersen. Duńczyk narzekał na dziurawy krośnieński tor i ból (po niedawnych kontuzjach) spowodowany jazdą po nierównościach. Grudziądzanie oczekiwali od sędziego interwencji i pracy na torze, ale ich apele na niewiele się zdały.

- Nasi zawodnicy nie narzekają, a to, że Nicki Pedersen nie reprezentuje swojej drużyny, to nie nasz problem - przed kamerami C+ odpowiadał im Michał Finfa, menedżer Wilków. - Tor był przykryty plandeką, więc nawierzchnia jest wymagająca. Według mnie jest jednak regulaminowa.