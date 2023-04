Wiosna na sportowo w 2023 roku. O tym należy pamiętać kompletując strój do ćwiczeń

Podobnie jak w przypadku treningu zimą, szczególnie na początku wiosny poleca się ubiór na tzw. cebulkę. Zbyt ciepłą do temperatury na zewnątrz odzież termoaktywną zastąpmy wysokiej jakości kompletem do ćwiczeń: dopasowanymi legginsami, odprowadzającą wilgoć koszulką oraz lekką kurtką przeciwdeszczową. Taki zestaw sprawdzi się szczególnie podczas biegania. Jeśli planujemy trening na siłowni plenerowej lub odbyć praktykę na macie – ubierzmy na siebie dodatkowo ciepłą bluzę dresową.

– Warstwowa metoda ubioru sprawdza się w każdych warunkach: kiedy jest nam za gorąco - ściągamy bluzę i po chwili wracamy do sportu. Jednak kompletując stój do ćwiczeń na świeżym powietrzu, warto wziąć pod uwagę ryzyko przegrzania. Aby je zminimalizować, wybierajmy materiały oddychające, zdolne odprowadzić lub pochłonąć nadmiar wilgoci. Zestaw do biegania powinien posiadać specjalny system wentylacji, a dopasowana do ćwiczeń siłowych odzież – pełną swobodę ruchu i doskonałą cyrkulację powietrza. Nie chcemy zacząć sezonu wiosennego od przeziębienia – wyjaśnia Dariusz Sadziński, Product Manager marki Gatta i Gatta Active.