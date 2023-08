Wiślane łachy kuszą do wejścia, ale są bardzo niebezpieczne. Na Mazowszu utonął 54-letni kajakarz

- Nikomu nie radzę wchodzić na wiślane łachy, także w naszym regionie. Wyglądają pięknie, wręcz cudownie, ale to piękno jest złudne i można powiedzieć, że wciągające i to dosłownie. A zatem te złote piaski mogą być śmiertelnie niebezpieczne, co zresztą udowadniają kolejne utonięcia. Szczególnie niebezpieczne jest wejście na łachę lub zejście na nią od czoła - przestrzega prof. Zygmunt Babiński, hydrolog z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, badający naturę Wisły od ponad 50 lat.