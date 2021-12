Władysław Gaszyński - powstaniec wielkopolski, który wyzwalał Kruszwicę

O swoim dziadku Władysławie Gaszyńskim, powstańcu wielkopolskim - często wspomina ks. kanonik Ryszard Pruczkowski, proboszcz parafii pw. Bożego Ciała w Bydgoszczy.

Władysław Gaszyński wyzwalał Kruszwicę i walczył o dworzec kolejowy w Inowrocławiu. Tam został ranny. Wspomnienia o dziadku Władysławie Gaszyńskim, są przekazywane w rodzinie. To księdza dziadek po kądzieli, czyli ojciec mamy. Niewiele ocalało po nim pamiątek. Tą najważniejszą - Wielkopolski Krzyż Powstańczy - żona dała mu w ostatnią drogę.

Władysław, syn Michała i Julianny, urodził się 30 maja 1890 r. we wsi Wróble, niedaleko Kruszwicy. Jesienią albo na Boże Narodzenie 1918 r. poślubił Wiktorię Kędzierską. Ślub odbył się w kościele św. Anny w Kościeszkach. Młodzi mieli 15-hektarowe gospodarstwo we wsi Rzeszynek. To nie było małe gospodarstwo.

To była gorąca jesień i gorący czas dla Wielkopolski. 4 stycznia 1919 młody małżonek przyłączył się do powstańców z bronią w ręku i brał udział w oswobodzeniu Kruszwicy. A już następnego i kolejnego dnia, pod dowództwem Józefa Owczarskiego, walczył o dworzec w Inowrocławiu.