Włamywał się do altanek ogrodowych w Toruniu. Do więzienia może trafić nawet na 10 lat OPRAC.: Joanna Maciejewska

Kryminalni z komisariatu na toruńskim Śródmieściu zatrzymali 45-latka, który włamywał się do altanek działkowych. Od końca kwietnia 2021 roku włamał się do dziewięciu domków ogrodowych na działkach przy ul. Grudziądzkiej, Słowiczej, Jaskółczej, Przybyszewskiego i Gregorkiewicza. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.