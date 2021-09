Włocławek nadal nie ma całodobowej apteki. Sprawa trafiła do prokuratury i ministra zdrowia Joanna Maciejewska

Od połowy maja 2021 roku we Włocławku nie ma całodobowej apteki, a mieszkańcy muszą jeździć do innych miast, żeby w godzinach nocnych kupić potrzebne leki. Apteka, która wcześniej pełniła nocne dyżury twierdzi, że praca w godzinach nocnych jest nieopłacalna i nie ma do tego wystarczającej liczby pracowników. W sprawie problemów z działaniem całonocnej apteki, prezydent Włocławka zwrócił się do ministra zdrowia i prokuratury.