Budowa centrum przesiadkowego we Włocławku. Wykonawca montuje elewację [zdjęcia]

Mieszkaniec Włocławka zaniepokojony jakością wykonania elewacji na centrum przesiadkowym

- Zwracam się z prośbą o podjęcie interwencji w sprawie inwestycji realizowanej we Włocławku przez Gminę Miasto Włocławek pod nazwą budowa multimodalnego węzła przesiadkowego przy ulicy Okrzei we Włocławku - napisał do naszej redakcji Czytelnik, którego zaniepokoiło to, że blacha kładziona na wiatach przystankowych jest powgniatana.