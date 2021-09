MOPR we Włocławku szuka kandydatów na rodziców zastępczych. Kto może się zgłosić?

- Wszystkie dzieci, które z różnych powodów umieszczane są poza swoim środowiskiem rodzinnym, zazwyczaj - jeśli nie ma miejsc w rodzinach zastępczych - trafiają do placówek opiekuńczo-wychowawczych, a przepisy mówią nam o tym, że dzieci do 10. roku życia powinny być umieszczane w zastępczym środowisku rodzinnym. Właśnie dlatego tych rodzin tak intensywnie poszukujemy. Taka sytuacja jak we Włocławku jest w całej Polsce - wszystkim we wszystkich powiatach brakuje rodzin zastępczych – podkreśla Lidia Szczupakowska.