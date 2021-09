W tych miejscach we Włocławku powstaną miejsca do parkowania hulajnóg elektrycznych Joanna Maciejewska

Radny PiS chce, aby we Włocławku powstały specjalne strefy do parkowania hulajnóg, ponieważ mieszkańcom przeszkadzają zaparkowane w przypadkowych miejscach jednoślady. Napisał w tej sprawie interpelację do prezydenta Włocławka. W odpowiedzi, włodarz miasta zapewnia, że miejsca preferowane do parkowania hulajnóg są już ustalone.