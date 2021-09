W tym roku wnioski o 300+ można składać tylko elektronicznie

Jak złożyć wniosek o 300+?

Program "Dobry Start" to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów, którzy rozpoczynają rok szkolny. Przysługuje raz w roku bez względu na dochód rodziny. Świadczenie można otrzymać na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat, a jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność – do ukończenia 24 lat.