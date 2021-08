Woda geotermalna może wkrótce popłynąć do mieszkań i firm w Gąsawie i Inowrocławiu

Środki zapewni Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W całej Polsce na takie inwestycje w 15 miejscowościach i ośmiu województwach przeznacza się 229,2 mln zł, w Gąsawie oraz Inowrocławiu odpowiednio prawie 27 i 16 milionów.

Ujęcie w Gąsawie może być najwydajniejsze w kraju

- Te pieniądze, a chodzi o prawie 27 milionów złotych, posłużą do wykonania odwiertu badawczego na naszej działce w pobliżu Jeziora Gąsawskiego na głębokości 3 tysięcy 600 metrów. Jeśli hipotezy na temat zasobów geotermalnych potwierdzą się, sięgniemy do wody o temperaturze około 120 stopni Celsjusza i wydajności 200 metrów sześciennych na godzinę – mówi Błażej Łabędzki, wójt gminy Gąsawa. - Wykorzystana zostanie do ogrzewania domów i na potrzeby gospodarcze, a także do zasilania turbin produkujących prąd. Możliwe też, że nadmiar energii będziemy sprzedawać i zasilać budżet gminny.