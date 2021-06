Woda zalewa posesję Czytelniczki ze Zbiczna w powiecie brodnickim. Co na to Urząd Gminy Zbiczno? Mamy odpowiedź wójt Magdaleny Golubskiej Karina Knorps-Tuszyńska

Zobacz galerię (20 zdjęć) Posesja w centrum Zbiczna zalewana jest przez deszczówkę od wielu lat Zobacz galerię (20 zdjęć)

Czytelniczka ze Zbiczna w powiecie brodnickim od lat walczy o to, aby jej posesja nie była zalewana przez wodę deszczową z kilku stron wsi. Po ostatniej ulewie ma tego dość, w związku z czym nie tylko zwróciła się ponownie o podjęcie działań w tej sprawie do Urzędu Gminy w Zbicznie, ale także opowiedziała o problemie redakcji "Gazety Pomorskiej". My zatem zapytaliśmy w urzędzie o to, kiedy gmina pomoże mieszkance. Na to pytanie uzyskaliśmy odpowiedź od Magdaleny Golubskiej, wójt gminy Zbiczno.