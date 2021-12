Wojewoda: - Do apelu radnych Grudziądza - ws. niezwiększania liczby miejsc "covidowych" w szpitalu - podchodzę z dystansem

Wojewoda argumentował, że obecnie średnio w ciągu doby do szpitali w Kujawsko - Pomorskiem trafia około 30 nowych pacjentów. - Więc miejsca muszą być zabezpieczone, wygospodarowane. W przyszłym tygodniu planujemy zwiększyć bazę łącznie o 100 - 150 miejsc. To absolutne minimum - zaznacza Mikołaj Bogdanowicz.

Przypomnijmy, że radni Grudziądza podczas sesji nadzwyczajnej w poniedziałek, 6 grudnia w formie uchwały wyrazili apel do Wojewody Mikołaja Bogdanowicza, by nie "dokładał" kolejnych łóżek dla pacjentów "covidowych" gdyż m.in. personel jest wycieńczony, są ogromne braki w kadrze która albo odchodzi (od początku pandemii odeszło około 200 pracowników głównie tzw. białego personelu) albo choruje. Nadto uzasadniano, że jeśli medycy są delegowani do strefy zakaźnej to w znacznym stopniu jest ograniczona działalność dla chorych z innymi schorzeniami niż koronawirus. Radni podkreślają również (...) "Rozumiejąc sytuację pandemiczną, nie uciekamy od współodpowiedzialności i nie mówimy – zamknijmy oddział „covidowy”, a jedynie – nie zwiększajmy liczby miejsc „covidowych”.