Obwodnice Sępólna i Kamienia Krajeńskiego

To co najistotniejsze dla mieszkańców, Michał Sztybel odniósł się do wyczekiwanej inwestycji – budowy obwodnic Sępólna i Kamienia Krajeńskiego. Przypomnijmy, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy otworzyła oferty przetargowe. Aż trzy z sześciu złożonych mieszczą się w limitach finansowych. Najniższa oferta na budowę sępoleńskiej obwodnicy opiewa na nieco ponad 115 milionów złotych, na kamieńską – 43 miliony złotych. Złożyło ją konsorcjum „Kobylarnia”. Oznacza to szansę na szybkie rozstrzygnięcie przetargu na to zadanie. Jeżeli po sprawdzeniu ofert nic nie stanie na przeszkodzie, umowa zostanie podpisana. Gdyby tak się stało, prace projektowe mogłyby ruszyć już w kwietniu. Władze Sępólna Krajeńskiego są dobrej myśli.